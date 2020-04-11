Сарабия не собирается уходить из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия признался, что намерен остаться в парижском клубе. Испанец присоединился к парижанам в прошлом году.

— Со стороны, моежт показаться, что мой профиль игрока не соответствует профилю игрока «ПСЖ», — цитирует So Foot Сарабию. — Здесь только звезды и отличные игроки... Когда я впервые вошел в раздевалку, почувствовал огромную связь между игроками. Признаться, не ожидал, что меня так хорошо примут. Ди Мария, Паредес, Кавани сразу же успокоили меня.