Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: «Сафонов полностью соответствует уровню «ПСЖ»
Форвард «Урарту» Леон Сабуа, выступавший за «Краснодар», поделился впечатлениями от перехода вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
— Честно говоря, не удивился переходу, потому что я еще в молодежке «Краснодара» видел, насколько он сильный вратарь, — приводит слова Сабуа Metaratings.ru. — С каждым годом он прогрессирует как спортсмен. Так что переход в «ПСЖ» не стал каким-то открытием. Считаю, он полностью соответствует уровню парижского клуба. Надеюсь, у него все получится.
— В «Краснодаре» вы играли и с Эдуардом Сперцяном. Он готов к переходу в европейский клуб?
— Я не знаю, какие у него есть предложения от европейских команд. Но я думаю, что за последнее время он тоже сильно прогрессировал. Думаю, у него все получится заграницей. Новость о его переходе в топ-клуб меня не удивит.
14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».
В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.
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|И
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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|0
|0
|0-0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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|0
|0-0
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|18.08
|00:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
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Тулуза – Нант
|- : -