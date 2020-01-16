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Роберт Морено после 1:4 с «ПСЖ»: «Я очень счастлив и горжусь своей командой»

09:51
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Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» (1:4) в матче 15-го тура чемпионата Франции. Дважды голы парижан засчитывались с помощью ВАР.

— Я очень счастлив и горжусь своей командой, — цитирует специалиста L'Equipe. — Мы не выпадали из ритма игры. Результат отличается от воскресенья, но продолжали атаковать. Четыре пропущенных мяча связаны с нашим риском. Но была хорошая командная игра.

Мне нечего сказать о судье или ВАР. Трудно интерпретировать то, что видит камера. Я контролирую то, что желают мои игроки, а не арбитр.

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