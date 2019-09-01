«Реймс» обыграл «Лилль» благодаря голу экс-игрока «Ростова»
«Реймс» победил «Лилль» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 2:0. Счет открыл бывший футболист «Ростова» Мусса Думбья.
Чемпионат Франции
Лига 1
4-й тур
«Реймс» — «Лилль» — 2:0 (0:0)
Голы: Думбья, 73 — с пенальти (1:0). Нкада, 90 (2:0).
Нереализованный пенальти: Бамба, 90+3 (вратарь)
«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Дингоме (Мбюкю, 65), Думбья (Мунетси, 85), Уден, Диа (Нкада, 79).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало (Габриэл, 59), Брадарич, Андре (Сумаре, 85), Ренату Санчеш, Иконе (Араужу, 68), Юсуф Языджи, Бамба, Осимен.
Предупреждения: Ромао, 36. Юсуф Языджи, 40. Думбья, 78. Шавалерен, 87.
Удаление: Юсуф Языджи, 52.
Судья: Ваттеллье.
1 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Ренн» — «Ницца» — 1:2 (1:0)
Голы: Бенитес, 25 — в свои ворота (1:0). Сиприен, 63 — с пенальти (1:1). Коли, 90+2 (1:2).
«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Желен, Мауасса (Юну, 87), Гренье (Леа Силики, 76), Буриго, Камавинга, Ньянг, Сьебатше (Дель Кастильо, 76).
«Ницца»: Бенитес, Льорис, Бюрнер, Коли, Пельмар, Аталь (Нсоки, 86), Сиприен, Лусамба (Унас, 75), Ле Мелу, Тамез, Срарфи (Ганаго, 75).
Предупреждения: Бюрнер, 28. Срарфи, 49. Камавинга, 81. Ле Мелу, 85. Траоре, 88.
Судья: Амель.
1 сентября. Ренн. Стадион «Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/