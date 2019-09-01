«Реймс» обыграл «Лилль» благодаря голу экс-игрока «Ростова»

«Реймс» победил «Лилль» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 2:0. Счет открыл бывший футболист «Ростова» Мусса Думбья.

Чемпионат Франции

Лига 1

4-й тур

«Реймс» — «Лилль» — 2:0 (0:0)

Голы: Думбья, 73 — с пенальти (1:0). Нкада, 90 (2:0).

Нереализованный пенальти: Бамба, 90+3 (вратарь)

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Дингоме (Мбюкю, 65), Думбья (Мунетси, 85), Уден, Диа (Нкада, 79).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало (Габриэл, 59), Брадарич, Андре (Сумаре, 85), Ренату Санчеш, Иконе (Араужу, 68), Юсуф Языджи, Бамба, Осимен.

Предупреждения: Ромао, 36. Юсуф Языджи, 40. Думбья, 78. Шавалерен, 87.

Удаление: Юсуф Языджи, 52.

Судья: Ваттеллье.

1 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Ренн» — «Ницца» — 1:2 (1:0)

Голы: Бенитес, 25 — в свои ворота (1:0). Сиприен, 63 — с пенальти (1:1). Коли, 90+2 (1:2).

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Желен, Мауасса (Юну, 87), Гренье (Леа Силики, 76), Буриго, Камавинга, Ньянг, Сьебатше (Дель Кастильо, 76).

«Ницца»: Бенитес, Льорис, Бюрнер, Коли, Пельмар, Аталь (Нсоки, 86), Сиприен, Лусамба (Унас, 75), Ле Мелу, Тамез, Срарфи (Ганаго, 75).

Предупреждения: Бюрнер, 28. Срарфи, 49. Камавинга, 81. Ле Мелу, 85. Траоре, 88.

Судья: Амель.

1 сентября. Ренн. Стадион «Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)».