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«ПСЖ» вновь рассматривает вариант с приглашением Аллегри

16:53
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Руководство «ПСЖ» раздумывает над тем, чтобы в скором будущем заменить главного тренера Томаса Тухеля на Массимилиано Аллегри, сообщает Le10Sport.

Парижане рассматривали вариант с приглашением итальянца еще в прошлом сезоне, но решили довериться немецкому специалисту, который вывел их в финал Лиги чемпионов.

Теперь будущее Тухеля будет зависеть от дальнейших выступлений команды в евротурнире.

Минувший сезон Аллегри провел в отпуске. Последним его клубом был «Ювентус», с которым он пять раз подряд побеждал в чемпионате Италии.

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