«ПСЖ» рассчитывает, что Мбаппе и Неймар останутся в клубе как минимум еще на один сезон

«ПСЖ» не планирует расставаться с форвардами Неймаром и Кильяном Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, руководство парижан надеется, что игроки останутся как минимум на еще один сезон, т.к. из-за пандемии коронавируса цены на футболистов упадут.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативных паса.

28-летний бразилец забил 17 голов и сделал два ассиста в 22 матчах за клуб.