Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» рассчитывает, что Мбаппе и Неймар останутся в клубе как минимум еще на один сезон

10:08
Теги:

«ПСЖ» не планирует расставаться с форвардами Неймаром и Кильяном Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, руководство парижан надеется, что игроки останутся как минимум на еще один сезон, т.к. из-за пандемии коронавируса цены на футболистов упадут.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативных паса.

28-летний бразилец забил 17 голов и сделал два ассиста в 22 матчах за клуб.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир