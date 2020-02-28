«ПСЖ» провел переговоры с агентом Кулибали. «Наполи» отпустит защитника за 100-110 миллионов евро

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провел встречу с агентом защитника «Наполи» Калиду Кулибали, Фали Рамадани, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 28-летний сенегалец может заменить в составе парижан 35-летнего Тиагу Силву, который, скорее всего, покинет команду летом на правах свободного агента. Скира сообщает, что «Наполи» готов продать Кулибали за сумму в районе 100-110 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Кулибали уже купил жилье в Париже. В сезоне-2019/20 сенегалец провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.