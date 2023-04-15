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15 апреля, 23:51

«ПСЖ» обыграл «Ланс», Месси и Мбаппе забили

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» — «Ланс» — 3:1.
Фото AFP

«ПСЖ» дома обыграл «Ланс» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:1.

На 19-й минуте игрок гостей Салис Абдул Самед получил прямую красную карточку. После этого за парижан забили Килиан Мбаппе, Витиньо и Лионель Месси.

За гостей во втором тайме голом с пенальти отметился Пшемыслав Франковски.

Мбаппе после этого матча стал лучшим бомбардиром парижской команды в истории чемпионата Франции — 139 голов. По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани, который забил 138 голов.

«ПСЖ» с 72 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» идет на второй строчке (63).

Франция. Лига 1. 31-й тур
15 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Ланс

Витиньо дус Сантус (Витиньо)
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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Неделя

Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
6
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
10
 Лорьян 30 12 9 9 42-40 45
11
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
16
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
17
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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14.04 22:00
Тулуза – Лион
 1 : 2
15.04 18:00
Ренн – Реймс
 3 : 0
15.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
16.04 14:00
Лилль – Монпелье
 - : -
16.04 16:00
Осер – Нант
 - : -
16.04 16:00
Брест – Ницца
 - : -
16.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
16.04 16:00
Страсбур – Аяччо
 - : -
16.04 18:05
Монако – Лорьян
 - : -
16.04 21:45
Марсель – Труа
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 14
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 24 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 2 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 24 2 2
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