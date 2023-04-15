«ПСЖ» обыграл «Ланс», Месси и Мбаппе забили

«ПСЖ» дома обыграл «Ланс» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:1.

На 19-й минуте игрок гостей Салис Абдул Самед получил прямую красную карточку. После этого за парижан забили Килиан Мбаппе, Витиньо и Лионель Месси.

За гостей во втором тайме голом с пенальти отметился Пшемыслав Франковски.

Мбаппе после этого матча стал лучшим бомбардиром парижской команды в истории чемпионата Франции — 139 голов. По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани, который забил 138 голов.

«ПСЖ» с 72 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» идет на второй строчке (63).