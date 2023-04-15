Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лучшим бомбардиром парижской команды в истории чемпионата Франции.

В матче 31-го тура лиги 1 против «Ланса» 24-летний француз забил гол. Этот мяч стал для него 139-м в составе «ПСЖ». По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани, который забил 138 голов.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижан 36 матчей, забил 32 гола и отдал восемь результативных передач.