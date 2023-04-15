Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории лиги 1
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лучшим бомбардиром парижской команды в истории чемпионата Франции.
В матче 31-го тура лиги 1 против «Ланса» 24-летний француз забил гол. Этот мяч стал для него 139-м в составе «ПСЖ». По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани, который забил 138 голов.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года.
В текущем сезоне он сыграл за парижан 36 матчей, забил 32 гола и отдал восемь результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|
5
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
6
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|
11
|Клермон Фут
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|
14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|
15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|
16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|
17
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|- : -
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|- : -
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|- : -
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|24
|2
|2
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