Головин сделал голевую передачу в матче с «Аяччо»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Аяччо».

В первом тайме он помог отличиться нападающему Виссаму Бен Йеддеру. После этого счет стал 4:1 в пользу «Монако».

Головин сделал пятую голевую передачу в нынешнем сезоне лиги 1. Также на счету россиянина 4 гола в 18 матчах.