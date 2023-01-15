Головин сделал голевую передачу в матче с «Аяччо»
Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Аяччо».
В первом тайме он помог отличиться нападающему Виссаму Бен Йеддеру. После этого счет стал 4:1 в пользу «Монако».
Головин сделал пятую голевую передачу в нынешнем сезоне лиги 1. Также на счету россиянина 4 гола в 18 матчах.
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|
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|39-16
|42
|
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|
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|4
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|34
|
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|
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|8
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|
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|Нант
|19
|4
|9
|6
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|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
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|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
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|
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|8
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|14.01
|19:00
|
Ланс – Осер
|1 : 0
|14.01
|21:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|14.01
|23:00
|
Лион – Страсбур
|1 : 2
|15.01
|15:00
|
Лилль – Труа
|5 : 1
|15.01
|17:00
|
Анже – Клермон Фут
|1 : 2
|15.01
|17:00
|
Монпелье – Нант
|0 : 3
|15.01
|17:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|15.01
|17:00
|
Тулуза – Брест
|1 : 1
|15.01
|19:05
|
Монако – Аяччо
|- : -
|15.01
|22:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
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|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
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Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
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|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
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Самюэль Жиго
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