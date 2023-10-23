Первый тренер Головина: «Мне приятно смотреть, что Саша забивает и постоянно играет»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на дубль футболиста в ворота «Меца» в 9-м туре лиги 1 (2:1).

«Перерос ли Головин лигу 1? Это не мне судить. Агент, тренер и сам Саша должны это решать. Все в этом мире относительно. Главное, чтобы желание совпало с его возможностями, а возможности — с желаниями. Мне приятно смотреть, что он забивает, постоянно играет, тренер ему доверяет. Сейчас Александр на подъеме, у него все получается. В сборной России Александр — сильнейший игрок, но в «Монако» не знаю, там тренер оценивает», — цитирует Плясунова Metaratings.ru

Всего в этом сезоне 27-летний Головин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.