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Патрик Виейра: «Сегодня меня сватают в «Интер Майами», а завтра будут в «Ботафого»

28 ноября 2019, 18:49
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Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Интер Майами». Ранее появилась информация, что француза хочет пригласить владелец американского клуба Дэвид Бекхэм.

— В начале сезона говорили про «Лион», теперь про «Интер Майами», а завтра будут говорить про «Ботафого», — цитирует Le Figaro Виейра. — Я не знаю, что сказать про эти слухи. Я делаю свою работу и сосредоточен только на ней.

Контракт 43-летнего Виейра с «Ниццей» рассчитан до 2021 года.

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