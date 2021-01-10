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Овчинников высказался о возвращении Головина на поле

13:41
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью «СЭ» прокомментировал возвращение полузащитника «Монако» Александра Головина после повреждения.

— После выздоровления я его еще не видел в игре, — сказал Овчинников «СЭ». — Саша забил гол в первом матче, но о его форме и состоянии после повреждения пока можно лишь строить предположения. Посмотрим, что будет дальше.

Головин вышел на замену на 64-й минуте матча 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2) вместо Желсона Мартинша. Уже через 10 секунд после выхода на поле ему удалось забить. В следующем матче против «Анже» (3:0) россиянин также появился на замену, но не отличился результативными действиями.

(Сергей Федоров)

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