Осимен хочет играть в Англии

Нападающий «Лилля» Виктор Осимен рассказал, что мечтает выступать в чемпионате Англии. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

— Конечно, однажды я бы хотел сыграть за большой английский клуб, — цитирует Independent Осимена. — Моя цель — играть в одном из крупнейших клубов мира, но сейчас я счастлив в «Лилле». Мой приоритет — играть больше.

На счету Осимена 18 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за «Лилль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.