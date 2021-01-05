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«Арсенал» подтвердил аренду Салиба в «Ниццу»

10:15
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«Арсенал» отдал в аренду «Ницце» защитника Вильяма Салиба, сообщает пресс-служба «канониров».

19-летний футболист проведет в французской команде остаток сезона-2020/21. Сделка не включает в себя опцию выкупа игрока.

В сезоне-2020/21 Салиба не провел ни одного матча за «Арсенал». Француз перешел в английский клуб из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро летом 2019 года.

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