«Арсенал» подтвердил аренду Салиба в «Ниццу»

«Арсенал» отдал в аренду «Ницце» защитника Вильяма Салиба, сообщает пресс-служба «канониров».

19-летний футболист проведет в французской команде остаток сезона-2020/21. Сделка не включает в себя опцию выкупа игрока.

? William Saliba has joined Ligue 1 side Nice on loan for the remainder of the season — Arsenal (@Arsenal) January 4, 2021

В сезоне-2020/21 Салиба не провел ни одного матча за «Арсенал». Француз перешел в английский клуб из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро летом 2019 года.