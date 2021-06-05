Мулен возглавил «Кан»

Новым главным тренером «Кана» станет французский специалист Стефан Мулен. 53-летний специалист поставил подпись под трехлетним контрактом.

В конце сезона-2020/21 Мулен объявил об уходе из «Анже». Его заменил Жеральд Батикль, подписавший контракт, рассчитанный до 2025 года.

? Si vous ne le saviez pas encore, St?phane Moulin est le nouvel entra?neur du @SMCaen ??



Encore bienvenue coach ?#SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/Dmhf7Rc4S8 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) June 4, 2021

51-летний специалист возглавлял «Анже» с 2011 года. Также он выступал за команду в качестве игрока.

В прошедшем чемпионате Франции «Анже» набрал 44 очка и занял 13-е место. «Кан» финишировал на 17-м месте во втором дивизионе страны.