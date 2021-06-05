Йылмаз признан лучшим игроком «Лилля» в сезоне-2020/21

Нападающий Бурак Йылмаз признан лучшим игроком «Лилля» в прошедшем сезоне. За 35-летнего турка проголосовали большинство болельщиков — 52,5 процента.

Второе место в голосовании занял голкипер Майк Меньян (28,7 процента), а замкнул тройку Бенжамен Андре (9,6 процента).

Йылмаз перешел в «Лилль» летом 2020 года. Он подписал двухлетний контракт.

В сезоне-2020/21 турецкий форвард сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 5 голевых передач. Он помог «Лиллю» выиграть чемпионат Франции.