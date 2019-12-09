«Монако» празднует юбилей. Головин провел 50 матчей за команду
21:30
Полузащитник «Монако» Александр Головин провел 50 матчей за французский клуб. «Монако» отметил этот юбилей специальным видеороликом.
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23-летний россиянин перешел в клуб в 2018 году из ЦСКА за миллионов евро. В 50 матчах за монегасков на его счету 7 голов и 7 результативных передач.
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