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«Монако» празднует юбилей. Головин провел 50 матчей за команду

21:30
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Полузащитник «Монако» Александр Головин провел 50 матчей за французский клуб. «Монако» отметил этот юбилей специальным видеороликом.

23-летний россиянин перешел в клуб в 2018 году из ЦСКА за миллионов евро. В 50 матчах за монегасков на его счету 7 голов и 7 результативных передач.

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