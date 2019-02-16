"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета

"Монако" с минимальным счетом обыграл "Нант" в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил форвард Желсон Мартинш. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 83 минуты и получил желтую карточку.

"Монако" набрал 22 очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. "Нант" с 27 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

25-й тур

"Монако" - "Нант" - 1:0 (1:0)

Гол: Мартинш, 13.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Бадиашиле, Глик, Сидибе, Фабрегас, Адриэн Силва, Головин (Нкуду, 83), Рони Лопеш (Аолу, 65), Фалькао (Винисиус, 87), Мартинш.

"Нант": Тэтэрушану, Кватенг, Диегу Карлос, Ие, Траоре, Уорис, Ронжье, Туре, Эйсерик (Крхин, 62), Лукас Лима (Лимбомб, 74), Кулибали (Манце, 67).

Предупреждения: Бадиашиле, 25. Рони Лопеш, 44. Головин, 52. Крхин, 73. Манце, 79. Адриэн Силва, 90+5.

Судья: Тюаль.

16 февраля. Монако. Стадион "Луи II".

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