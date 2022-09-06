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6 сентября, 13:47

Мбаппе: «Я не играл в «Реале», но этот клуб словно мой дом. Никогда не знаешь, что произойдет»

Мбаппе не исключил, что перейдет в «Реал» в будущем
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что перейдет в «Реал» в будущем.

Прошедшим летом 23-летний француз мог переехать в Мадридн, но продлил контракт с парижским клубом.

«Я не играл в «Реале», но этот клуб словно мой дом. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем«, — приводит слова Мбаппе The New York Times.

В нынешнем сезоне нападающий забил 7 мячей в 5 матчах за парижан. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.

Источник: https://www.nytimes.com/2022/09/06/sports/soccer/kylian-mbappe-champions-league-psg.html

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

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1.71
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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12.08 22:00
Нант – Лилль
 1 : 1
13.08 18:00
Монако – Ренн
 1 : 1
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 5 : 2
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 0 : 0
14.08 16:00
Осер – Анже
 2 : 2
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 2 : 4
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 0 : 3
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 1 : 1
14.08 21:45
Брест – Марсель
 1 : 1
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Лорьян – Лион
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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

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П
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ПСЖ

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Лилль

 4
И К Ж
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Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
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Халид Шабанович

Анже

 4 1 1
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Брест

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