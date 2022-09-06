Мбаппе: «Я не играл в «Реале», но этот клуб словно мой дом. Никогда не знаешь, что произойдет»

Мбаппе не исключил, что перейдет в «Реал» в будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что перейдет в «Реал» в будущем.

Прошедшим летом 23-летний француз мог переехать в Мадридн, но продлил контракт с парижским клубом.

«Я не играл в «Реале», но этот клуб словно мой дом. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем«, — приводит слова Мбаппе The New York Times.

В нынешнем сезоне нападающий забил 7 мячей в 5 матчах за парижан. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.