Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмы

Нападающий "ПСЖ" ​Кильян Мбаппе поддержал одноклубника Неймара после того, как тот получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром (2:0). У него диагностирован разрыв связок голеностопа, восстановление займет около четырех месяцев в случае операции, без – шесть недель. Форвард пропустит Кубок Америки.

– Печальные новости, брат. Я знал, как для тебя важен этот турнир, но ты вернешься еще сильнее. Сохраняйте улыбку, это делает вам сильным, – написал француз в своем Твиттере.