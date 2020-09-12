Манноне гордится переходом в «Монако»

Новичок «Монако» Вито Манноне? признался, что гордится переходом в клуб. Последней командой 32-летнего итальянца был «Рединг».

— Я горжусь тем, что присоединяюсь к «Монако» и имею возможность открыть для себя новый чемпионат, — цитирует пресс-служба клуба Манноне. — Очень рад присоединиться к этому талантливому составу. Не могу дождаться встречи со своими новыми одноклубниками. Изо всех сил стараюсь помочь клубу достичь поставленных целей.

В прошлом сезоне Манноне на правах аренды играл за «Эсбьерг», в составе которого пропустил 27 матчей в 13 матчах.