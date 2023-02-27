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Сегодня, 16:06

Максим Боков: «Продление контракта говорит о том, что Головин очень ценен для «Монако»

Алина Савинова
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Бывший тренер академии ЦСКА Максим Боков высказался о том, что полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Чемпионат Франции — один из топовых в Европе. А продление контракта говорит о том, что Головин очень ценен для «Монако». И логично, что они хотят сохранить его на как можно более долгий срок. Стараются удержать его всеми способами. Он себе сделал имя в России, Франции, посмотрим, что будет дальше.

Амбиции поиграть в более сильных клубах? Без амбиций нечего играть в футбол. У каждого уважающего себя спортсмена они должны быть. Саша не исключение. У него есть амбиции. И продление контракта ни в коем случае не говорит о том, что у него их нет. Это хорошее решение. А дальше видно будет», — приводит «РБ Спорт» слова Бокова.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-bokov-golovin-tsenen-dlya-monako-logichno-chto-ego-hotyat-sohranit/
Александр Головин
Максим Боков
ФК Монако
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 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
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 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
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 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
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 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
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 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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Ницца – Осер
 - : -
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ПСЖ – Нант
 - : -
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Труа – Монако
 - : -
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Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
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 - : -
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П
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