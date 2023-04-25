Ляказетт — об уходе из «Арсенала»: «Многие думали, что со мной покончено»
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт ответил критикам, которые списали его со счетов после ухода из «Арсенала».
«Многие думали, что со мной покончено. Говорили, что у меня не получится, что «Лион» совершил ошибку, подписав меня. Я хотел доказать, что клуб сделал правильный выбор, обратившись ко мне», — приводит TBR слова Ляказетта.
Форвард с 2017 по 2022 год выступал за лондонский «Арсенал», в 2022-м году он подписал контракт с «Лионом». В текущем сезоне 31-летний футболист отметился 24 голами и 5 результативными передачами в 33 матчах за французскую команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
3
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|
4
|Монако
|32
|18
|7
|7
|66-46
|61
|
5
|Лилль
|32
|16
|8
|8
|57-40
|56
|
6
|Ренн
|32
|16
|5
|11
|51-34
|53
|
7
|Лион
|32
|14
|8
|10
|50-36
|50
|
8
|Реймс
|32
|11
|14
|7
|40-34
|47
|
9
|Ницца
|32
|11
|12
|9
|39-31
|45
|
10
|Лорьян
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|
11
|Клермон Фут
|32
|13
|7
|12
|35-43
|46
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|32
|12
|4
|16
|48-52
|40
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
16
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
17
|Страсбур
|32
|7
|11
|14
|43-53
|32
|
18
|Труа
|32
|4
|10
|18
|41-69
|22
|
19
|Аяччо
|32
|6
|4
|22
|22-58
|22
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|- : -
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|- : -
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|- : -
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|- : -
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|25
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2
Новости