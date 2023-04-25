Ляказетт — об уходе из «Арсенала»: «Многие думали, что со мной покончено»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт ответил критикам, которые списали его со счетов после ухода из «Арсенала».

«Многие думали, что со мной покончено. Говорили, что у меня не получится, что «Лион» совершил ошибку, подписав меня. Я хотел доказать, что клуб сделал правильный выбор, обратившись ко мне», — приводит TBR слова Ляказетта.

Форвард с 2017 по 2022 год выступал за лондонский «Арсенал», в 2022-м году он подписал контракт с «Лионом». В текущем сезоне 31-летний футболист отметился 24 голами и 5 результативными передачами в 33 матчах за французскую команду.