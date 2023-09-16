Ловрен не сыграет против «Гавра»

Защитник Деян Ловрен отсутствует в заявке «Лиона» на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Гавра».

34-летний хорват получил удар по тазу во время тренировки в четверг и не сможет выйти на поле, сообщает пресс-служба клуба. Он не сыграл ни одного в первых четырех турах сезона-2023/24.

Матч «Лион» — «Гавр» состоится в воскресенье, 17 сентября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени. За «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев.