Дубль Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ниццей»

«ПСЖ» на своем поле проиграл «Ницце» в матче 5-го тура французской лиги 1 — 2:3.

Победу гостям принес дубль Терема Моффи. Форвард отличился на 21-й и 69-й минутах. Еще один гол на 53-й минуте забил Гаэтан Лаборде.

Дублем за «ПСЖ» отметился Килиан Мбаппе. Француз забил на 29-й и 87-й минутах.

«ПСЖ» с 8 очками опустился на третье место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ницца» 22 сентября в гостях встретится с «Монако». «ПСЖ» на два дня позже дома сыграет с «Марселем», но перед этим парижане 19 сентября на своем поле примут дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.