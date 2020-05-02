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«Лилль» получил предложение в размере 85 миллионов евро за Осимена

13:28
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Нападающий «Лилля» Виктор Осимен? может покинуть команду в летнее трансферное окно. Французский клуб получил первое предложение по 21-летнему форварду в размере 85 миллионов евро, утверждает Telefoot.

Ранее появлялась информация, что на нигерийца претендуют «Реал», «Челси» и «Интер». Но, какой именно клуб сделал предложение, не уточняется.

Виктор Осимен в текущем сезоне провел 38 матчей за «Лилль» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.

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