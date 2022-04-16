«Ланс» победил «Лилль» и обошел соперника в турнирной таблице

«Ланс» победил на выезде «Лилль» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:1.

«Ланс» набрал 50 очков и обошел в турнирной таблице «Лилль», у которого осталось 48 баллов.

Теперь «Ланс» занимает 7-е место, «Лилль» — 8-е.