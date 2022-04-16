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16 апреля, 23:54

«Ланс» победил «Лилль» и обошел соперника в турнирной таблице

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ланс» победил на выезде «Лилль» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:1.

«Ланс» набрал 50 очков и обошел в турнирной таблице «Лилль», у которого осталось 48 баллов.

Теперь «Ланс» занимает 7-е место, «Лилль» — 8-е.

Франция. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Ланс
Голы
Франковски, 4 (0:1), Калимуэндо, 37 (0:2), Шека, 45+1 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Пье, 79) Тиагу Джало Гудмундссон (Брадарич, 23) Жозе Фонти Шека (Онана, 52) Ренату Санчеш Андре Бамба Давид (Веа, 79) Жегрова
Ланс
Фариньес Дансо Медина Гради Берг Фофана (Какюта, 86) Клаусс Да Кошта (Саид, 90+2) Сотока (Каюзак, 86) Калимуэндо (Ганаго, 67) Франковски
Предупреждения
Шека 18’, Давид 29’, Ренату Санчеш 45+3’  -  Гради 45+3’, Каюзак 90’
Судьи
Бризар (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
5
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
6
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 2 : 1
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 1 : 2
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
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Ренн

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 29 2 4
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Клермон Фут

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