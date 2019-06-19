Леонид Слуцкий: "Не давал Головину установки против тех, что делал Жардим или Анри"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" считает, что полузащитнику "Монако" Александру Головину год во Франции пошел на пользу. По его мнению, хавбек обрел неоценимый опыт.

– Головин потерял год в "Монако"?

– Да вы что?! Саша целый год отыграл во Франции, адаптировался к другой стране. Вы понимаете, человек из Калтана приехал в Монако, на Лазурный берег, а Саша ни слова не знал по-французски. Головин – молодой парень, этот год ему в плюс. Год переломный. Александр восстанавливался после долгосрочной травмы, пережил смену тренера, играл на всех мыслимых и немыслимых позициях. Анри даже сажал его на лавку ненадолго. Еще и команда за выживание боролась. Никогда не забуду, как Игнашевич мне сказал, что самый сложный сезон в его карьере – когда он с "Крыльями" боролся за то, чтобы остаться в премьер-лиге. В таком положении ты чувствуешь совершенно другой уровень ответственности и напряжения. Головин прошел через это за прошлый сезон.

– Александр много раз обращался к вам за советом по ходу сезона?

– У нас есть определенный формат общения. В отличие от российской премьер-лиги, я смотрел все его матчи во Франции. Если мой матч накладывался на игру "Монако", то я смотрел "Монако" в записи. Через день после тура мы созванивались и обсуждали игру. Замечу: ни в коем случае не пытался давать какие-то установки против тех, что делал Жардим или Анри. Я пытался понять именно ощущения самого Головина, добавлял какие-то свои маленькие детали. Несколько раз летал в Монако на его матчи. (Отдел футбола "СЭ")

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