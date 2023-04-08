«Ланс» обыграл «Страсбур» и одержал четвертую победу подряд

«Ланс» дома обыграл «Страсбур» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Пшемыслав Франковски и Факундо Медина. За гостей забил Кевин Гамейро.

На 90+4-й минуте Абиб Диалло получил две желтые карточки и покинул поле.

«Ланс» выиграл четвертый матч подряд и занимает второе место в лиге 1 с 63 очками. На третьем месте «Марсель» (60 очков), но команда еще не сыграла свой матч 30-го тура. «Страсбур» находится на 16-й строчке (26).