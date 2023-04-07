Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:30

Гальтье рассказал о ситуации между «ПСЖ» и Мбаппе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что клуб и форвард команды Килиан Мбаппе уладил все недопонимания.

«Сегодня утром Мбаппе улыбался. Он покинул тренировку немного раньше из-за проблемы с бедром. Также непонимание между ним и клубом осталось в прошлом», — цитирует Галтье TyC Sports.

В текущем сезоне француз провел за парижан 34 матча, забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.

Ранее парижане выпустили промовидео с рекламой абонементов на следующий сезон, центральной фигурой которого стал 24-летний француз. Месси и Неймар не попали в ролик. Болельщики посчитали это знаком того, что «ПСЖ» планирует строить клуб вокруг Мбаппе.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ницца» готова предложить Рэмзи новый долгосрочный контракт
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 21 3 5 68-29 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 29 11 12 6 38-26 45
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
10
 Лион 29 12 8 9 44-32 44
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
13
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Страсбур 29 5 11 13 37-50 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 29 2 5 22 22-64 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.04 22:00
Ланс – Страсбур
 - : -
8.04 18:00
Анже – Лилль
 - : -
8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
9.04 14:00
Лион – Ренн
 - : -
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 - : -
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
9.04 16:00
Реймс – Брест
 - : -
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
9.04 18:05
Нант – Монако
 - : -
9.04 21:45
Лорьян – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 22 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 23 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости