Гальтье рассказал о ситуации между «ПСЖ» и Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что клуб и форвард команды Килиан Мбаппе уладил все недопонимания.

«Сегодня утром Мбаппе улыбался. Он покинул тренировку немного раньше из-за проблемы с бедром. Также непонимание между ним и клубом осталось в прошлом», — цитирует Галтье TyC Sports.

В текущем сезоне француз провел за парижан 34 матча, забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.

Ранее парижане выпустили промовидео с рекламой абонементов на следующий сезон, центральной фигурой которого стал 24-летний француз. Месси и Неймар не попали в ролик. Болельщики посчитали это знаком того, что «ПСЖ» планирует строить клуб вокруг Мбаппе.