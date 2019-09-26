Источник: «ПСЖ» предложил Неймару продлить контракт с клубом
10:11
«ПСЖ» предложил нападающему Неймару продлить контракт с клубом, сообщает mundodeportivo.
Отмечается, что спортивный директор парижского клуба пытался возобновить переговоры с Неймаром о продлении его контракта. Однако мнение самого Неймара на этот счет пока неизвестно.
Минувшим летом форвард мог покинуть «ПСЖ». К 27-летнему бразильцу активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере с французской стороной. Однако Неймар решил остаться во французском клубе после уговоров со стороны одноклубников.
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