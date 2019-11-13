Источник: Неймар по-прежнему хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще надеется вернуться в «Барселону». Он сообщил об этом своим каталонским друзьям, утверждает El Mundo Deportivo.

За последние полтора месяца бразилец дважды ездил в Барселону: для судебного разбирательства и в прошедшие выходные.

Неймара заметили гуляющим по столице Каталонии в компании с Артуром, а также их общих друзей. Приезд бразильца связывают с приглашением на день рождения жены Луиса Суареса.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Перед стартом нынешнего сезона форвард предпринял попытку покинуть парижан и вернуться в стан каталонцев. Однако клубы не смогли договориться по условиям сделки.

Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Неймар провел 5 матчей за «ПСЖ» и забил 4 гола.

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