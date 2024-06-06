Мбаппе обошел Зидана и Анри по голевым передачам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей в товарищеском матче против Люксембурга (3:0). Игра прошла 5 июня.

Эта голевая передача стала для футболиста 27-й в составе национальной команды Франции. Он обошел по данному показателю Зидана и Анри (по 26 ассистов). Лидером сборной по результативным передачам является нападающий Антуан Гризманн (30).

Всего 25-летний Мбаппе провел за национальную команду Франции 78 матчей, в которых забил 47 мячей.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с нападающим. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за парижан 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. Сообщалось, что «сливочные» презентуют Мбаппе в качестве игрока команды в середине июля — 15-го или 16-го числа.