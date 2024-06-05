Бруно Женезио возглавил «Лилль»

Бруно Женезио стал новым главным тренером «Лилля», сообщает официальный сайт клуба. Француз заключил контракт, рассчитанный на два года.

Сегодня, 5 июня, клуб объявил об уходе Пауло Фонсеки.

Последним местом работы Бруно Женезио был «Ренн», который он покинул в ноябре 2023 года, также он возглавлял «Лион».