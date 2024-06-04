Legalbet: «Локомотив» заинтересован в подписании форварда «Кана» Менди

Нападающий французского «Кана» Александр Менди может продолжить свою карьеру в чемпионате России, сообщает Legalbet.

По информации источника, интерес к подписанию 30-летнего гвинейца проявляет «Локомотив». Представители железнодорожников уже связались с агентом футболиста, однако форвард пока не готов к переходу в московскую команду. Переговоры между сторонами продолжаются.

В сезоне-2023/24 Менди стал лучшим бомбардиром лиги 2, забив 22 гола в 37 сыгранных матчах за «Кан». Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3,5 миллиона евро.