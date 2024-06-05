Фонсека покинул пост главного тренера «Лилля»
«Лилль» объявил об уходе Пауло Фонсеки с поста главного тренера клуба. У португальца истек срок контракта, стороны решили не продлевать соглашение.
Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Милан», подписав соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.
Фонсека возглавлял «Лилль» с июля 2022 года. В завершившемся сезоне чемпионата Франции клуб занял четвертое место, набрав 59 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81-33
|76
|
2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68-42
|67
|
3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53-34
|61
|
4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52-34
|59
|
5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40-29
|55
|
6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49-55
|53
|
7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45-37
|51
|
8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52-41
|50
|
9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42-47
|47
|
10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53-46
|46
|
11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42-46
|43
|
12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43-48
|41
|
13
|Страсбур
|34
|10
|9
|15
|38-50
|39
|
14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30-55
|33
|
15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34-45
|32
|
16
|Метц
|34
|8
|5
|21
|35-58
|29
|
17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43-66
|29
|
18
|Клермон Фут
|34
|5
|10
|19
|26-60
|25
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|1 : 2
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|5 : 0
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|0 : 2
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|4 : 0
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|24
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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