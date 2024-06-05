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Сегодня, 17:58

Фонсека покинул пост главного тренера «Лилля»

Виктория Кравченко
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Пауло Фонсека.
Фото Global Look Press

«Лилль» объявил об уходе Пауло Фонсеки с поста главного тренера клуба. У португальца истек срок контракта, стороны решили не продлевать соглашение.

Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Милан», подписав соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

Фонсека возглавлял «Лилль» с июля 2022 года. В завершившемся сезоне чемпионата Франции клуб занял четвертое место, набрав 59 очков.

ФК Лилль
Паулу Фонсека
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