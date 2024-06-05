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Сегодня, 06:20

Батак: «Уверен, у Сафонова в «ПСЖ» будет шанс показать себя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Трансфер Сафонова очень важен для российского футбола и для самого вратаря. Это открывает отношения с Европой. Будет ли он получать практику? У «ПСЖ» много игр — и чемпионат, и Кубок, и Лига чемпионов. Уверен, у Матвея будет шанс показать себя», — цитирует «РБ Спорт» Батака.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/radoslav-batak-transfer-safonova-ochen-vazhen-dlya-rossijskogo-futbola/
Матвей Сафонов
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