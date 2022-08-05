Игрок «Лилля» Онана в субботу пройдет медицинское обследование для перехода в «Эвертон»

Полузащитник «Лилля» Амаду Онана в субботу пройдет медицинское обследование перед переходом в «Эвертон», сообщает 90min.

По данным источника, клубы достигли соглашения о трансфере 20-летнего игрока. В субботу, 6 августа, ожидается прохождение медицинского осмотра, так как мерсисайдский клуб стремится поскорее завершить сделку.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит 35 миллионов евро за полузащитника.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Онана сыграл в 41 матче за «Лилль» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.