Полузащитник «Ромы» Верету перешел в «Марсель»

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету перешел в «Марсель», сообщает пресс-служба французского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал контракт с «Марселем» до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Сумма трансфера оценивается в 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Верету забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за римский клуб во всех турнирах.