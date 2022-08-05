Полузащитник «Ромы» Верету перешел в «Марсель»
Полузащитник «Ромы» Жордан Верету перешел в «Марсель», сообщает пресс-служба французского клуба.
Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал контракт с «Марселем» до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.
Сумма трансфера оценивается в 11 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Верету забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за римский клуб во всех турнирах.
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|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
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|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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