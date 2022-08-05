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Полузащитник «Ромы» Верету перешел в «Марсель»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Жордан Верету перешел в «Марсель», сообщает пресс-служба французского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал контракт с «Марселем» до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Сумма трансфера оценивается в 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Верету забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за римский клуб во всех турнирах.

ФК Марсель
ФК Рома
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