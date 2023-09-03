Хюттер: «Цель «Монако» — вернуться в еврокубки уже в следующем сезоне»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер после победы над «Лансом» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции назвал цель команды на сезон.

«Я не знаю, является ли отсутствие еврокубков преимуществом. Конечно, очень обидно, что нам не представится возможность сыграть в еврокубках в этом сезоне, но мы полностью выложимся в чемпионате и Кубке Франции. Возможно, это позволит нам лучше готовиться к каждому матчу в отдельности. Но в то же время наша цель — вернуться в еврокубки уже в следующем сезоне», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

«Монако» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» занимает 17-е место, набрав 1 очко.