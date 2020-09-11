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Новости   //    Футбол   //    Франция

Гуркюфф может вернуться в профессиональный футбол

15:55
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Бывший полузащитник сборной Франции Йоанн Гуркюфф заявил, что в будущем может вернуться в футбол.

«Почему бы и нет, все возможно. Сейчас хочется провести больше времени с семьей, с детьми. Но я бы не исключал возвращения в футбол», — сказал 34-летний француз в интервью Aquitaine Radio Live.

Последним клубом Гуркюффа был «Дижон», в составе которого он последний раз выходил на поле полтора года назад. За свою карьеру француз успел поиграть за такие команды, как «Милан», «Бордо» и «Лион».

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