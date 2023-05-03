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Сегодня, 16:34

Гришин считает, что Головину не нужно уходить из «Монако»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер академии ЦСКА Александр Гришин считает, что российскому полузащитнику Александру Головину не стоит уходить из «Монако».

«Если бы были хорошие предложения, Саша давным-давно сменил бы клуб. Звонок Абрамовича? Агент футболиста может сказать то, что ему выгодно. Дело агента — говорить. И он правильно делает. Но мы видим, что «Монако» подписал трехлетний контракт, клуб рассчитывает на Головина. Уходить не надо. Попав в зону дискомфорта, можно стагнировать. Саша, может, и правильно делает, что продолжает играть в том же клубе. Лига 1 — сильный чемпионат. Он на хорошем счету как в «Монако», так и в сборной. Саша — ведущий игрок национальной команды. Головин -лучший легионер России. Здесь глупо спорить. Он, наверное, больше всех сыграл из легионеров в иностранных чемпионатах. Еще играет Миранчук, но он на голову ниже Головина», — приводит слова Гришина Sport24.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-grishin-golovinu-ne-nado-ukhodit-iz-monako-popav-v-zonu-diskomforta-mozhno-stagnirovat
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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Страсбур – Лион
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29.04 18:00
Лилль – Аяччо
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30.04 14:00
Монако – Монпелье
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30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
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