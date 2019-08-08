Головина нет в составе "Монако". Он пропустит стартовый матч из-за дисквалификации

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в заявку монегасков на матч 1-го тура чемпионата Франции с "Лионом", сообщает официальный Twitter клуба. Встреча пройдет 9 августа.

Отметим, что Головин в прошлом сезоне был дисквалифицирован на одну игру дисциплинарным комитетом LFP на том основании, что в 10 последних матчах чемпионата и Кубка Франции, а также Кубка французской лиги получил 3 желтые карточки.

🔙 J1 - Ligue 1 👉 Le groupe 🔴⚪️ pour la réception de l'Olympique Lyonnais, demain au Stade Louis-II 🇲🇨 #ASMOL pic.twitter.com/gJrYffbM7V — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 8, 2019

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