23:45 25 января | Футбол — Франция

Головин в заявке "Монако" на предстоящий матч с "Дижоном"

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Помощник бывшего главного тренера "Монако" Тьерри Анри Франк Пасси заявил 21 игрока на предстоящий матч 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона"​, сообщает официальный сайт монегасков. Встреча пройдет 26 января.

Напомним, что Анри отстранили с поста главного тренера "Монако". Руководить командой будет вновь Леонарду Жардим.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари: Л.Бадиашиле, Бенальо, Субашич;

защитники: Б.Бадиашиле, Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Пьер-Габриэль, Сидибе;

полузащитники: Фабрегас, Головин, Наварро, Пеле, Рони Лопеш, Тюрам-Юльен, Тилеманс, Венкер,

нападающие: Силла, Фалькао.

 

Дижон – Монако

 

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