Головин в "Монако". Эксклюзивная съемка с тренировки

Сегодня начнутся предматчевые мероприятия, предшествующие субботней игре 28-го тура чемпионата Франции "Монако" - "Бордо". Сейчас команда проводит тренировочное занятие, в котором принимает участие российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
База в Ля-Тюрби находится в стадии реконструкции. Сейчас ведутся подготовительные работы по ее расширению. Владелец клуба Дмитрий Рыболовлев вложит 55 миллионов евро. В сезоне-2020/21 у команды будет более современная база. (Александр Бобров)
Головин в "Монако". Эксклюзивное видео pic.twitter.com/Ph3UIAzE8s– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 7 марта 2019 г.
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