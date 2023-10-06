Головин признан лучшим игроком «Монако» в сентябре

Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком сентября, сообщается на сайте клуба.

27-летний россиянин набрал 58 процентов голосов в опросе болельщиков монегасков, опередив Такуми Минамино (11 процентов) и Магнеса Аклюша (10).

В сентябре Головин забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в трех матчах за «Монако» в лиге 1.