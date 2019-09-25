Головин получил по 9 баллов от L'Equipe и Nice Matin

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил 9 баллов от французских изданий L'Equipe и Nice Matin после победы монегасков над «Ниццей» (3:1) в матче 7-го тура лиги 1.

23-летний Головин отметился дублем и голевой передачей во встрече с «Ниццей». Французское издание L'Equipe поставило на обложку футболиста.

В текущем сезоне Головин принял участие в 6 встречах «Монако», забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Монако» с 6 очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Русская магия» Головина. Обложка нового номера L'Equipe