Головин: «Сейчас идеальное время, чтобы показать лучшую версию себя в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что готов сейчас показывать свой лучший футбол во Франции.

«Я выступаю за «Монако» уже достаточно давно. Первые два года были трудными, потому что мне нужно было привыкнуть к жизни в новой стране, понять, как показывать свою лучшую игру в лиге 1. Но с тех пор у меня появилась возможность показать то, на что я способен. Сейчас же все складывается как нельзя лучше. У нас очень дружная команда, мы как одна большая семья! Так что сейчас идеальное время, чтобы показать лучшую версию себя.

Мы заметили, что в этом сезоне на наши домашние матчи приходит больше зрителей. Мы были бы рады, если бы все складывалось так и дальше! Как бы не развивались события, мы всегда будем выкладываться на максимум, чтобы радовать их», – цитирует пресс-служба клуба Головина.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Болельщики его трижды признавали лучшим игроком месяца.