Голкипер «Ниццы» Бенитес готов отказаться от сборной Аргентины ради Франции
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Голкипер «Ниццы» Вальтер Бенитес признался, что готов будет сыграть за сборную Франции. 27-летний аргентинец в следующем году получит французское гражданство.
— Я не знаю, почему меня никогда не вызывали в сборную Аргентины, — цитирует Nice Matin Бенитеса. — Иногда задаешься вопросом, что еще можно сделать. Вызов в сборную Франции? Это было бы прекрасно! Было бы приятно носить футболку сборной Франции. Но это сложно, так как во Франции есть Льорис и несколько других очень хороших вратарей.
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