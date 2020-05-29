Голкипер «Ниццы» Бенитес готов отказаться от сборной Аргентины ради Франции

Голкипер «Ниццы» Вальтер Бенитес признался, что готов будет сыграть за сборную Франции. 27-летний аргентинец в следующем году получит французское гражданство.

— Я не знаю, почему меня никогда не вызывали в сборную Аргентины, — цитирует Nice Matin Бенитеса. — Иногда задаешься вопросом, что еще можно сделать. Вызов в сборную Франции? Это было бы прекрасно! Было бы приятно носить футболку сборной Франции. Но это сложно, так как во Франции есть Льорис и несколько других очень хороших вратарей.